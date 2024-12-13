Вифлеємський вогонь миру прибуде у Кременчук

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», вогонь ще в дорозі, зараз йде з Австрії. Прибуття до нашого міста заплановане після 20 грудня.
Вифлеємський вогонь миру також планують передати військовим, як нагадування про добрі справи й підтримку тих, хто не може святкувати Різдво вдома.
Нагадаємо, Вифлеємський вогонь миру — це міжнародний скаутський захід, який відбувається щороку напередодні Різдва. Його метою є поширення символічного вогню із місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Цей Вогонь є символом доброї справи та підтримки.
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