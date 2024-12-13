Вифлеємський вогонь миру прибуде у Кременчук

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 75

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», вогонь ще в дорозі, зараз йде з Австрії. Прибуття до нашого міста заплановане після 20 грудня.

Вифлеємський вогонь миру також планують передати військовим, як нагадування про добрі справи й підтримку тих, хто не може святкувати Різдво вдома.

Нагадаємо, Вифлеємський вогонь миру — це міжнародний скаутський захід, який відбувається щороку напередодні Різдва. Його метою є поширення символічного вогню із місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Цей Вогонь є символом доброї справи та підтримки.