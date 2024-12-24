Рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»: українська домашня ковбаса від Наталії Купрій

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 112

Ця страва — справжній шедевр української кухні. Українська домашня ковбаса. Цю страву готували мої бабуся і мама завжди на зимові свята.

Складові:

1 кг — свинина

0,5 кг — куряче філе

0,2 кг — сало

30 мл — коньяк

6 зубочків — часник

перець чорний мелений

лавровий лист — мелений (обов’язково

сіль — на свій смак.

М’ясо ріжемо маленькими кубиками, сало перекручуємо на м’ясорубку, м’ясо змішуємо з салом та спеціями та начиняємо кишки, які заздалегідь підготовили та промили. Начинену ковбаску обов’язково проколоти голочкою, щоб не лопнула. Начинені ковбаски ставимо у холодильник на 6-8 годин, аби фарш промаринувався. Потім ставимо в духовку приблизно на одну годину за температури 180° (орієнтуємось на свою духовку).