Рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»: українська домашня ковбаса від Наталії Купрій

Ця страва — справжній шедевр української кухні. Українська домашня ковбаса. Цю страву готували мої бабуся і мама завжди на зимові свята.
Складові:
1 кг — свинина
0,5 кг — куряче філе
0,2 кг — сало
30 мл — коньяк
6 зубочків — часник
перець чорний мелений
лавровий лист — мелений (обов’язково
сіль — на свій смак.
М’ясо ріжемо маленькими кубиками, сало перекручуємо на м’ясорубку, м’ясо змішуємо з салом та спеціями та начиняємо кишки, які заздалегідь підготовили та промили. Начинену ковбаску обов’язково проколоти голочкою, щоб не лопнула. Начинені ковбаски ставимо у холодильник на 6-8 годин, аби фарш промаринувався. Потім ставимо в духовку приблизно на одну годину за температури 180° (орієнтуємось на свою духовку).
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