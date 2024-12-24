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Надзвичайні новини

Під Кременчуком у пожежі загинув чоловік — поліція

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 88

 

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці

Сьогодні, 24 грудня, близько 10.00 у селі Радочини Омельницької громади на Кременчуччині у пожежі загинув чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, про загоряння у приватному будинку до поліції повідомили місцеві мешканці. Після того, як вогонь загасили, у будинку правоохоронці знайшли тіло 47-річного чоловіка без ознак життя. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.

 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей). Усі причини та обставини події наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині сталися дві пожежі зі смертельними наслідками: у селі Гребінківської громади загинула жінка, а у селі на Миргородщині — чоловік.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: пожежа загибель поліція рятувальники ДСНС
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