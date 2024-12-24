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Минулої ночі патрульні поліцейські у Кременчуці затримали чоловіка з наркотиками

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 99

 

Патрульні постійно виявляють у Кременчуці осіб із забороненими речовинами

Під час служби патрульні поліцейські продовжують виявляти порушників, які мають при собі заборонені речовини. Один із таких випадків стався вночі під час дії комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Екіпаж патрульних помітив групу людей, які, побачивши службовий автомобіль, почали нервувати та пришвидшили ходу.

Під час перевірки документів та проведення поверхневої перевірки в одного з чоловіків було виявлено паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно наркотичною. Чоловік намагався позбутися згортка, викинувши його перед перевіркою.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.

Патрульна поліція нагадує: порушення закону не залишаться поза увагою. Дотримуйтесь закону та бережіть себе!

Нагадаємо, уряд погодив законопроєкт щодо впровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години - передбачена можливість штрафування порушників комендантської години та надання права поліції проводити їх адміністративне затримання.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що патрульні виявили наркотики у чоловіка, який випивав у сквері. Нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні зупинили мотоцикліста «під кайфом». А раніше ми писали, що патрульна поліція виявила у кременчужанина наркотики та пістолет.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція патрульні комендантська година наркотики
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