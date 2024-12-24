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Надзвичайні новини

Пів кілометра браконьєрських сіток із рибою та факти порушення навігації: результати рейду правоохоронців на Кременчуччині

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 143

 

На усіх порушників правоохоронці склали адмінматеріали

Учора, 23 грудня, в акваторії Кам'янського водосховища на Кременчуччині правоохоронці виявили близько 500 м браконьєрських сіток із рибою та зафіксували 5 випадків порушення навігації на воді. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, спійману рибу передали на реалізацію у дохід держави, а браконьєрські сітки знищать.

Усього ж від початку повномасштабного вторгнення працівники водної поліції склали 723 адміністративні матеріали за ст. 117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

У поліції нагадали, що під час воєнного стану триває заборона на навігацію для маломірних суден у акваторії Дніпра. Проте це не стосується суден підприємств, установ, організацій, які займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах.

Водночас із 1 листопада на Полтавщині діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нересту 2025 року.

Також на Кременчуцькому і Кам’янському водосховищах із 15 грудня до 30 червня 2025 року діятиме заборона на вилов раків.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: браконьєри риба сітки браконьєрство поліція
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