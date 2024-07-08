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Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні зупинили мотоцикліста «під кайфом»

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 199 Коментарів: 1

 

Окрім того, чоловік не мав права керування транспортним засобом

У неділю, 7 липня, близько 19.00 у Кременчуці на вулиці Героїв УПА інспектори патрульної поліції зупинили мотоцикліста з ознаками наркотичного сп’яніння. Про це повідомляють у пресслужбі батальйону патрульної поліції.

За даними правоохоронців, чоловік керував мотоциклом Suzuki Gsx. Зупинили його патрульні за порушення правил дорожнього руху. 

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти перевірку у лікаря-нарколога чоловік відмовився. Також водій не мав права керування транспортним засобом.

Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали:

  • за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння втретє за рік);
  • за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування транспортним засобом певної категорії, вчинене повторно протягом року);
  • за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Також за даними правоохоронців, чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Кременчука мотоцикліст потрапив під колеса позашляховика.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: мотоцикліст наркотики порушення ПДР
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Коментарі: 1

4 500
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:17

Пзць наркомани на моциклєтах....


0 0

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