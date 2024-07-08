У Кременчуці патрульні зупинили мотоцикліста «під кайфом»

У неділю, 7 липня, близько 19.00 у Кременчуці на вулиці Героїв УПА інспектори патрульної поліції зупинили мотоцикліста з ознаками наркотичного сп’яніння. Про це повідомляють у пресслужбі батальйону патрульної поліції.
За даними правоохоронців, чоловік керував мотоциклом Suzuki Gsx. Зупинили його патрульні за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти перевірку у лікаря-нарколога чоловік відмовився. Також водій не мав права керування транспортним засобом.
Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали:
Також за даними правоохоронців, чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Кременчука мотоцикліст потрапив під колеса позашляховика.
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