У Кременчуці патрульні зупинили мотоцикліста «під кайфом»

Сьогодні, 13:52 Переглядів: 199 Коментарів: 1

Окрім того, чоловік не мав права керування транспортним засобом

У неділю, 7 липня, близько 19.00 у Кременчуці на вулиці Героїв УПА інспектори патрульної поліції зупинили мотоцикліста з ознаками наркотичного сп’яніння. Про це повідомляють у пресслужбі батальйону патрульної поліції.

За даними правоохоронців, чоловік керував мотоциклом Suzuki Gsx. Зупинили його патрульні за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти перевірку у лікаря-нарколога чоловік відмовився. Також водій не мав права керування транспортним засобом.

Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали:

за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння втретє за рік);

за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування транспортним засобом певної категорії, вчинене повторно протягом року);

за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Також за даними правоохоронців, чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Кременчука мотоцикліст потрапив під колеса позашляховика.