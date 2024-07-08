На Полтавщині чоловік жбурнув камінь у легковик, травмувавши пасажирку

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6 липня, близько 19.00 у селищі Машівка чоловік кинув камінь у лобове скло легковика, внаслідок чого постраждала пасажирка автомобіля. Про це повідомила пресслужба поліції.

Поліціянти встановили, що 25-річний житель селища Машівка кинув камінь в автомобіль ВАЗ 21124, який проїздив поруч. Камінь пробив скло автівки та травмував 73-річну пасажирку. Медики надали жінці необхідну допомогу. Госпіталізація не знадобилася.

Поліція встановлює обставини хуліганських дій чоловіка на території Полтавського району. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві підлітки закидали камінням дітей.