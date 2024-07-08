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У Горішніх Плавнях один чоловік ледь не зарізав іншого

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 188

 

Поліція затримала підозрюваного, вилучила речові докази та опитала свідків

У ніч на 7 липня в одній із багатоповерхівок на вулиці Космонавтів у Горішніх Плавнях чоловік отримав ножове поранення. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані до місцевої лікарні, повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

 

За її словами, чоловіка, причетного до скоєного, затримали. Криміналісти вилучили речові докази. Слідчі також опитали свідків.

За цим фактом наразі розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Стаття передбачає до 8 років позбавлення волі. Розслідування триває, і слідчі продовжують збирати докази та свідчення.

Нагадаємо, нещодавно кременчужанка під час сварки вдарила чоловіка ножем.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: volynnews.com
Теги: Горішні Плавні ножове поранення
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