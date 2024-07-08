«Укренерго» попередило про знеструмлення однієї черги до 16.00 (уточнено)

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Увечері все ще планують вимикати 4 черги одночасно

Отримана команда від НЕК «Укренерго» з 14.00 до 16.00 застосовувати одну чергу, повідомила пресслужба «Полтаваобленерго». Раніше у цей час планували вимикати по дві черги.

Нині до 15.00 застосовуватимуть графік:

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, зранку «Укренерго» скасувало графіки знеструмлень до 14.00.

На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19.00 до 22.00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.

В інші години доби — по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.