Отримана команда від НЕК «Укренерго» з 14.00 до 16.00 застосовувати одну чергу, повідомила пресслужба «Полтаваобленерго». Раніше у цей час планували вимикати по дві черги.
Нині до 15.00 застосовуватимуть графік:
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Нагадаємо, зранку «Укренерго» скасувало графіки знеструмлень до 14.00.
На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19.00 до 22.00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.
В інші години доби — по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.
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