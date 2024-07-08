«Він врятував багато життів». У Кременчуці попрощалися з солдатом Русланом Чукіним

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8 липня у приміщенні Міського палацу культури попрощалися з 42-річним військовим Русланом Чукіним. Чоловік мав звання солдата.

Руслана Чукіна призвали на службу у січні 2023 року, був оператором зенітної ракетної самохідної установки, розповідає військовий з позивним «Лиман». Командир взводу, де служив чоловік, з позивним «Фрегат» говорить, що той «врятував багато життів» і був «Людиною з великої букви».

— Великий уклін його рідним, за те що вони виховали його, за його сильне серце. Низький уклін йому і всім його побратимам і всім хлопцям, які поклали життя за Україну, — розповідає «Фрегат».

Він додає, що солдат загинув на бойовому чергуванні.

Товариш Руслана Сергій каже, що він був «веселим хлопцем, який усім допомагав».

— На війну пішов сам, мені друзі сказали, — додає Сергій.

Під час прощання представник військової частини вручив прапори України та полку і відомчу відзнаку «Рубіновий щит» бабусі загиблого. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, Руслана Чукіна поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.