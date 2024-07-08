«Він врятував багато життів». У Кременчуці попрощалися з солдатом Русланом Чукіним

8 липня у приміщенні Міського палацу культури попрощалися з 42-річним військовим Русланом Чукіним. Чоловік мав звання солдата.
Руслана Чукіна призвали на службу у січні 2023 року, був оператором зенітної ракетної самохідної установки, розповідає військовий з позивним «Лиман». Командир взводу, де служив чоловік, з позивним «Фрегат» говорить, що той «врятував багато життів» і був «Людиною з великої букви».
Він додає, що солдат загинув на бойовому чергуванні.
Товариш Руслана Сергій каже, що він був «веселим хлопцем, який усім допомагав».
Під час прощання представник військової частини вручив прапори України та полку і відомчу відзнаку «Рубіновий щит» бабусі загиблого. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, Руслана Чукіна поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.
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