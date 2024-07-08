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«Він врятував багато життів». У Кременчуці попрощалися з солдатом Русланом Чукіним

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 420

Руслана Чукіна поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі

8 липня у приміщенні Міського палацу культури попрощалися з 42-річним військовим Русланом Чукіним. Чоловік мав звання солдата. 

Руслана Чукіна призвали на службу у січні 2023 року, був оператором зенітної ракетної самохідної установки, розповідає військовий з позивним «Лиман». Командир взводу, де служив чоловік, з позивним «Фрегат» говорить, що той «врятував багато життів» і був «Людиною з великої букви»

 

— Великий уклін його рідним, за те що вони виховали його, за його сильне серце. Низький уклін йому і всім його побратимам і всім хлопцям, які поклали життя за Україну, — розповідає «Фрегат». 

Він додає, що солдат загинув на бойовому чергуванні. 

Товариш Руслана Сергій каже, що він був «веселим хлопцем, який усім допомагав».  

— На війну пішов сам, мені друзі сказали, — додає Сергій. 

Під час прощання представник військової частини вручив прапори України та полку і відомчу відзнаку «Рубіновий щит» бабусі загиблого. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, Руслана Чукіна поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання
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