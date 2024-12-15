Рецепти від читачів газети «для дому і сім'ї»: цукерки «Ягідки» від Жанни Хіменко
Сьогодні, 08:01
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Інгредієнти:
- Гілочка сосни: хвою промити та підсушити за два дні.
- Желатин: 3,5 ч. л
- Вода: ½ склянки.
- Лимонна кислота: 0,5 ч. л
- Цукрова пудра: 750–800 г.
- Цукор: для посипання.
- Барвники: сік калини, відвар буряка або харчові барвники.
Спосіб приготування:
- Розчиніть желатин у воді, охолодіть. Додайте лимонну кислоту та просіяну цукрову пудру. Замісіть тісто.
- Сформуйте кульки розміром із вишеньку.
- У середину кожної кульки вставте хвоїнку сосни.
- Занурте кульки в розведений барвник (наприклад, сік калини або буряка).
- Викладіть на блюдце. Коли зайва рідина стече, посипте кульки цукром.
- Залиште «ягідки» на добу для «дозрівання».
Ці солодощі прикрасять ваш стіл та стануть улюбленими смаколиками всієї родини!
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