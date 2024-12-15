Рецепти від читачів газети «для дому і сім'ї»: цукерки «Ягідки» від Жанни Хіменко

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 71

Інгредієнти: Гілочка сосни: хвою промити та підсушити за два дні.

хвою промити та підсушити за два дні. Желатин: 3,5 ч. л

3,5 ч. л Вода: ½ склянки.

½ склянки. Лимонна кислота: 0,5 ч. л

0,5 ч. л Цукрова пудра: 750–800 г.

750–800 г. Цукор: для посипання.

для посипання. Барвники: сік калини, відвар буряка або харчові барвники. Спосіб приготування: Розчиніть желатин у воді, охолодіть. Додайте лимонну кислоту та просіяну цукрову пудру. Замісіть тісто. Сформуйте кульки розміром із вишеньку. У середину кожної кульки вставте хвоїнку сосни. Занурте кульки в розведений барвник (наприклад, сік калини або буряка). Викладіть на блюдце. Коли зайва рідина стече, посипте кульки цукром. Залиште «ягідки» на добу для «дозрівання». Ці солодощі прикрасять ваш стіл та стануть улюбленими смаколиками всієї родини!

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