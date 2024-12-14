Завтра на Полтавщині запровадять графіки обмеження електропостачання

Завтра, 15 грудня, за повідомленням НЕК «Укренерго», в регіоні діятимуть обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів.
Графіки для побутових споживачів:
Графіки для промисловості та бізнесу:
Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго.
Причини обмежень
Обмеження запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетних і дронових атак у листопаді-грудні.
Енергетики продовжують ремонтні роботи, спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання. Нагадаємо, що зранку Росія вдарила по Україні ракетами — вибухи чули й у Кременчуці.
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