Завтра на Полтавщині запровадять графіки обмеження електропостачання

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Для підприємств обмеження потужності також діятиме

Завтра, 15 грудня, за повідомленням НЕК «Укренерго», в регіоні діятимуть обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів.

Графіки для побутових споживачів:

08.00 – 14.00 — одна черга відключень;

— одна черга відключень; 14.00 – 17.00 — дві черги відключень;

— дві черги відключень; 17.00 – 22.00 — одна черга відключень.

Графіки для промисловості та бізнесу:

08.00 – 22.00 — застосування графіків обмеження потужності.

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго.

Причини обмежень

Обмеження запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетних і дронових атак у листопаді-грудні.

Енергетики продовжують ремонтні роботи, спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання. Нагадаємо, що зранку Росія вдарила по Україні ракетами — вибухи чули й у Кременчуці.