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Завтра на Полтавщині запровадять графіки обмеження електропостачання

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 691

Для підприємств обмеження потужності також діятиме

Завтра, 15 грудня, за повідомленням НЕК «Укренерго», в регіоні діятимуть обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів.

Графіки для побутових споживачів:

  • 08.00 – 14.00 — одна черга відключень;
  • 14.00 – 17.00 — дві черги відключень;
  • 17.00 – 22.00 — одна черга відключень.

Графіки для промисловості та бізнесу:

  • 08.00 – 22.00 — застосування графіків обмеження потужності.

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго

  

Причини обмежень
Обмеження запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетних і дронових атак у листопаді-грудні.

Енергетики продовжують ремонтні роботи, спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання. Нагадаємо, що зранку Росія вдарила по Україні ракетами — вибухи чули й у Кременчуці.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго Полтаваобленерго відключення електроенергії
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