Тренінг пройде за адресою: м. Кременчук, вул. Старшого лейтенанта Кагала, 38 (колишня Першотравнева), в приміщенні театру МО
Наскільки важливо розуміти та знати ті емоційні стани які можуть бути в нашому житті. Наш стрес накопичується і багато людей шукають вихід, як покращити свій психоемоційний стан.
На цьому тренінгу ви дізнаєтеся про техніки самодопомоги та стабілізації вашої психіки в різних етапах життя. Знайдете відповіді, що робити коли поряд з вами людина проявляє агресію або в неї почалося рухове збудження, істерика, ступор. Які дії з вашої сторони допоможуть їй, а що робити категорично заборонено.
Тренінг відбудеться на допомогу ЗСУ — всі кошти будуть перераховані українським військовим.
Вартість: донат від 250 грн.
Коли: 22 грудня о 12.00
Наша обізнаність, запорука нашої впевненості в наших діях!
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