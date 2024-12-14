Кременчужан запрошують на тренінг «Перша Психологічна Допомога» (афіша)

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 45

Наскільки важливо розуміти та знати ті емоційні стани які можуть бути в нашому житті. Наш стрес накопичується і багато людей шукають вихід, як покращити свій психоемоційний стан.

На цьому тренінгу ви дізнаєтеся про техніки самодопомоги та стабілізації вашої психіки в різних етапах життя. Знайдете відповіді, що робити коли поряд з вами людина проявляє агресію або в неї почалося рухове збудження, істерика, ступор. Які дії з вашої сторони допоможуть їй, а що робити категорично заборонено.

Тренінг відбудеться на допомогу ЗСУ — всі кошти будуть перераховані українським військовим.

Вартість: донат від 250 грн.

Коли: 22 грудня о 12.00

Наша обізнаність, запорука нашої впевненості в наших діях!