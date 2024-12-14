Рятує від сивини та підтримує еластичність судин: чим корисна хурма для людей після 50 років

Хурма багата вітамінами А, В, С, залізом та йодом. Вона зміцнює імунітет, підтримує еластичність судин і м’язів, уповільнює старіння. Однак фрукт варто споживати обережно людям із діабетом, сечокам’яною хворобою або захворюваннями підшлункової залози
Хурма — смачний тропічний плід, якого зараз багато в магазинах. Однак далеко не всім можна його їсти. Як впливає вживання хурми на людей старше 50 років, у чому користь та шкода цього фрукта, розбиралася газета «Для дому і сім'ї».
За словами дієтолога та нутриціолога Миколи Хрустова, хурма є корисним для здоров’я продуктом.
Найкраще їсти хурму у свіжому вигляді не частіше трьох разів на тиждень. При цьому заморожений продукт також зберігає свої корисні якості. Щоправда, при повторному заморожуванні вони зникають.
У хурмі містяться залізо та йод, які потрібні організму будь-якої пори року, підкреслив фахівець.
При цьому тим, кому за 50, неодмінно потрібно включити цей фрукт до свого раціону.
Хурма також має здатність підтримувати еластичність судин та м’язів, додав нутриціолог.
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