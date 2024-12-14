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Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Рятує від сивини та підтримує еластичність судин: чим корисна хурма для людей після 50 років

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 138

Хурма багата вітамінами А, В, С, залізом та йодом. Вона зміцнює імунітет, підтримує еластичність судин і м’язів, уповільнює старіння. Однак фрукт варто споживати обережно людям із діабетом, сечокам’яною хворобою або захворюваннями підшлункової залози

Хурма — смачний тропічний плід, якого зараз багато в магазинах. Однак далеко не всім можна його їсти. Як впливає вживання хурми на людей старше 50 років, у чому користь та шкода цього фрукта, розбиралася газета «Для дому і сім'ї».

За словами дієтолога та нутриціолога Миколи Хрустова, хурма є корисним для здоров’я продуктом.

— У ній безліч вітамінів А, В, С, а також мікроелементів. Весь цей комплекс вітамінів потрібний і цінний, особливо в зимовий період. Речовини, що містяться у фрукті, покращують роботу нервової системи, підтримують імунітет, допомагають організму захищатись від різних небезпечних інфекційних збудників, — каже фахівець.

Найкраще їсти хурму у свіжому вигляді не частіше трьох разів на тиждень. При цьому заморожений продукт також зберігає свої корисні якості. Щоправда, при повторному заморожуванні вони зникають.

У хурмі містяться залізо та йод, які потрібні організму будь-якої пори року, підкреслив фахівець.

— Проте продуктом не варто зловживати людям із захворюваннями підшлункової залози. Тим, у кого є сечокам’яна хвороба, теж слід обмежити себе у вживанні фрукта, оскільки він має сечогінний ефект. Хворим на цукровий діабет потрібно їсти продукт обмежено, оскільки хурма досить солодка: не більше одного плоду на добу, — застеріг дієтолог.

При цьому тим, кому за 50, неодмінно потрібно включити цей фрукт до свого раціону.

— Продукт дозволяє зберегти пігмент, а це означає, що ваше волосся ще довгий час не буде сивіти. Також хурма запобігає передчасному старінню, — повідомив пан Микола.

Хурма також має здатність підтримувати еластичність судин та м’язів, додав нутриціолог.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: хурма поради по здоров'ю їжа користь для організму екзотичний фрукит
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