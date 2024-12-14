Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 16:03 Переглядів: 259

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У неділю, 15 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова 4-47/11
  • вул. Івана Багряного 31/16
  • вул. Івана Дзюби 2/3
  • вул. Рєпіна 9/28-60/3
  • вул. Панаса Саксаганського 2/9-31
  • вул. Паризька 16/38, 18, 20/33
  • вул. Антона Чехова 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова 3-7/26
  • вул. Виноградна 15-56
  • вул. В. Івасюка 31-86/46
  • пров. І. Приходька 3-24
  • вул. І. Франка 4-40
  • пров. Крюківський 4-12
  • вул. Насосна 2/25-100
  • пров. Насосний 3-58
  • вул. М. Березовського 7-45
  • пров. М. Савченка 3-8
  • вул. Республіканська 1-107
  • вул. Тупикова 3-10
  • вул. Христини Алчевської 2
  • пров. Федора Мазуленка 2/7-7
  • пров. Художній 2-15
  • вул. Художня 28-34А, 57/2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення графік відключень
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