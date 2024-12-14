Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 16:03
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У неділю, 15 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова 4-47/11
- вул. Івана Багряного 31/16
- вул. Івана Дзюби 2/3
- вул. Рєпіна 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського 2/9-31
- вул. Паризька 16/38, 18, 20/33
- вул. Антона Чехова 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова 3-7/26
- вул. Виноградна 15-56
- вул. В. Івасюка 31-86/46
- пров. І. Приходька 3-24
- вул. І. Франка 4-40
- пров. Крюківський 4-12
- вул. Насосна 2/25-100
- пров. Насосний 3-58
- вул. М. Березовського 7-45
- пров. М. Савченка 3-8
- вул. Республіканська 1-107
- вул. Тупикова 3-10
- вул. Христини Алчевської 2
- пров. Федора Мазуленка 2/7-7
- пров. Художній 2-15
- вул. Художня 28-34А, 57/2.
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