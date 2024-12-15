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Трьом науковцям із Кременчука вручили Національну премію України імені Бориса Патона

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 249

 Викладачі КрНУ відзначені премією за розробку броньованих машин

Науковці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського стали лауреатами Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року. Вручив нагороди Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Серед лауреатів:

  • Володимир Драгобецький, доктор технічних наук, завідувач кафедри машинобудування;
  • Олександр Шаповал, доктор технічних наук, професор кафедри машинобудування;
  • Ірина Труніна, доктор економічних наук, завідувачка кафедри менеджменту і маркетингу.

Науковців відзначили за розробку проєкту «Створення модельного ряду спеціалізованих броньованих машин», який має вагоме значення для підвищення обороноздатності України.

Про премію

Національна премія імені Бориса Патона вручається за видатні наукові досягнення у різних галузях, включаючи медицину, енергетику та оборонну промисловість. У 2024 році її лауреати знову підтвердили важливість науки для зміцнення країни.

Нагадаємо, що про те, що троє викладачів КрНУ потрапили до переліку науковців, які здобули премію за роботу «Створення модельного ряду спеціалізованих броньованих машин», стало відомо ще в листопаді.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: КрНУ бронеавтомобіль
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