Трьом науковцям із Кременчука вручили Національну премію України імені Бориса Патона

Науковці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського стали лауреатами Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року. Вручив нагороди Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Науковців відзначили за розробку проєкту «Створення модельного ряду спеціалізованих броньованих машин», який має вагоме значення для підвищення обороноздатності України.

Про премію

Національна премія імені Бориса Патона вручається за видатні наукові досягнення у різних галузях, включаючи медицину, енергетику та оборонну промисловість. У 2024 році її лауреати знову підтвердили важливість науки для зміцнення країни.

Нагадаємо, що про те, що троє викладачів КрНУ потрапили до переліку науковців, які здобули премію за роботу «Створення модельного ряду спеціалізованих броньованих машин», стало відомо ще в листопаді.