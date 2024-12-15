Вночі над Полтавщиною знову збивали дрони

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 252

У ніч на 15 грудня над Полтавщиною протиповітряна оборона знову збивала безпілотники. Як повідомляє пресслужба Повітряних сил України, Росія атакувала Україну керованою ракетою С-300 та 108 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів із Курська, Орла, Брянська та Міллєрово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджене збиття 56 безпілотників у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Крім того, через активну протидію Сил оборони 49 російських безпілотників локаційно втрачені, а три — повернулись у Росію.

Нагадаємо, що нещодавно військовослужбовці 17-ї бригади Національної гвардії України за ніч збили три російські безпілотники.