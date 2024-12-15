Завтра Кременчуччина прощається з молодшим сержантом ЗСУ Костянтином Лучковцем

«На щиті» до Кременчуччини повертається захисник Батьківщини молодший сержант Збройних Сил України Костянтин Олександрович Лучковець. Прощання відбудеться завтра, 16 грудня, у Горішніх Плавнях.
Всіх охочих провести в останню путь та віддати шану Герою запрошують на церемонію прощання. О 10.30 від виконкому вирушає автобус (майданчик поруч із рестораном «Кампай»).
Прощання відбудеться об 11.00 на Меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно».
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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