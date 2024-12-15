У селі Ламане вщент згоріла дача

14 грудня близько 3.10 у селі Ламане, на території садового товариства «Мрія», сталася пожежа в дачному будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь повністю знищив дачу. Надзвичайникам вдалося врятувати поруч розташовану господарчу споруду.
На місці події працювало одне відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причини займання наразі встановлюються.
Нагадаємо, напередодні у Глобинській громаді пожежа знищила господарчу споруду та два автомобілі.
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