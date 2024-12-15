«Якщо вас звинувачують в симпатії до окупантів, проходьте повз» — практикуюча психологиня розповіла, як діяти переселенцям у складних ситуаціях

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 184

Українці сьогодні живуть у реаліях постійного стресу. Війна, невизначеність, втрати близьких, економічна нестабільність і побутові труднощі створюють величезне психологічне навантаження на кожного. Це впливає на здоров’я, стосунки та загальну якість життя

Практикуюча психологиня Анна Гринь розповіла, як впоратися зі стресом та вийти зі складної ситуації.

— В нашому місті багато внутрішньо переміщених осіб, які втратили майже все і починають якось влаштовуватися на новому місці. Як цим людям допомогти психологічно?

— Перш за все, відносьтеся до них з розумінням. Підкажіть, чим вони можуть зайнятися. Розкажіть, що є багато громадських організацій, які надають безкоштовну психологічну допомогу, а також гуманітарну, соціальну, навіть медикаменти. Тобто це все є, але потрібно людині дати вектор, куди йти. Також є різні безкоштовні кружки, де люди можуть спілкуватися, займатися, і це буде вивід їх зі стресу. Тобто їм потрібно відчувати, що їх приймають.

— Не секрет, що людей, які довго знаходилися на окупованій території, іноді звинувачують у симпатіях до окупантів. Кажуть про те, що вони за власним бажанням довго перебували там, ставляться до них з підозрою. Як з цим справлятися?

— Така проблема дійсно існує. Перше, що я хочу порадити, не потрібно нікому нічого доказувати. Не потрібно комусь доводити, чому ви там перебували.

Людина, яка жила на окупованій території раніше мала все: будинок, роботу, друзів, і сподівалася, як і ми зараз з вами, що війна закінчиться. Тому чекала цього. Тож який може бути осуд?

По-друге, ми пам’ятаємо, якщо нас в чомусь звинувачують і ми реагуємо, оточуючі вважають, що вони праві. Тому, якщо вас не стосується таке обвинувачування, ви просто проходите повз, не звертаючи уваги.

По-іншому, неможна, бо людина від обвинувачень впаде в стрес. Тобто вона втратила там все, приїхала сюди і тут зіткнулася з неприйняттям — це дуже важко.

— Що робити, якщо дитина боїться виходити з дому?

— Перше, найголовніше, це потрібно зрозуміти, що сталося. Чи це накопичений стрес, чи якась подія, що сталася. Тобто треба сісти й поговорити, можна помалювати, можна зліпити те, що хвилює. Але обов’язково потрібно вислухати, що дитина розкаже.

Якщо дитина не йде в перший день на контакт, не примушуйте її розповідати, просто підтримуйте її. Скажіть: «Я поряд, я з тобою». Потурбуйтеся про неї, пограйтеся з нею, не концентруючи увагу на проблемі. Вам потрібно, щоб відбувся контакт, щоб ви могли зрозуміти, що послужило тому, що дитина боїться виходити з дому. Якщо це дійсно якась подія і ви не можете з цим справитися, то зверніться до спеціалістів.

— Зараз багато військових повертаються з війни. Ми розуміємо, що у багатьох зламана психіка. Що робити, якщо військовий в громадському місці проявляє агресію або дратівливість?

— Перше найголовніше — зберігати спокій. В жодному разі не заходьте ззаду або збоку від нього. Стійте так, щоб він вас бачив, щоб ви були в візуальному контакті.

Скажіть йому, що готові допомогти. Можна йому почати ставати конкретні питання. Тобто, як вас звуть, куди ви їдете?

Якщо військовий пішов з вами на контакт, можна його так стабілізувати практиками й обов’язково дати йому виговоритися.

Розумійте, якщо військовий кричить, він кричить не на вас, він кричить на свій біль. Просто вислухайте, не вступайте з ним в якийсь діалог. Не потрібно щось доказувати, не потрібно робити щось голосно, тобто важливо, щоб не було якоїсь реакції. Дайте можливість йому зрозуміти, що його чують.