Загинув на війні військовий з Кременчуччини Микола Ястребков

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12 грудня громада Горішніх Плавнів провела в останню путь загиблого на російсько-українській війні старшого солдата Миколу Ястребкова. Поховали військового з почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях.

Народився Микола Андрійович Ястребков 10 травня 1989 року у Горішніх Плавнях. У 2006 році закінчив 11 класів загальноосвітньої школи № 5. У 2009-2010 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. З 2011 року працював на дробарно-збагачувальній фабриці Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

5 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 6 грудня 2024 року, мужньо виконавши свій військовий обов’язок, відданий військовій присязі, старший солдат Збройних Сил України Микола Ястребков героїчно загинув в районі села Загірське Сумської області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.