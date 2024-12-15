В Україні автоматизували надання статусу учасника бойових дій

Генерація е-Посвідчення в «Дії» без необхідності отримання паперового документа стане доступною в січні
Міністерство у справах ветеранів впровадило автоматизацію надання статусу учасника бойових дій (УБД), усунувши необхідність особистої участі військовослужбовців у процесі. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.
Раніше ветерани були змушені подавати паперові документи та проходити тривалий процес погоджень. Тепер:
За словами міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової, генерація е-Посвідчення в «Дії» без необхідності отримання паперового документа стане доступною в січні 2025 року.
«Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше — бере на себе держава», — наголосила Наталія Калмикова.
Автоматизація виключає бюрократичні перепони та забезпечує швидке отримання всіх переваг статусу УБД.
Нагадаємо, що станом на початок листопада 2024 року, 33 753 жителі Полтавської області мають статус учасника бойових дій.
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