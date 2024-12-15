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В Україні автоматизували надання статусу учасника бойових дій

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1

Генерація е-Посвідчення в «Дії» без необхідності отримання паперового документа стане доступною в січні

Міністерство у справах ветеранів впровадило автоматизацію надання статусу учасника бойових дій (УБД), усунувши необхідність особистої участі військовослужбовців у процесі. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

Що змінюється

Раніше ветерани були змушені подавати паперові документи та проходити тривалий процес погоджень. Тепер:

  • Відомості про участь у бойових діях вноситимуть уповноважені особи військових частин.
  • Статус УБД надаватиметься автоматично, без подання заяви військовослужбовцем.
  • Захисники зможуть згенерувати е-Посвідчення у застосунку «Дія» одразу після отримання статусу.

Коли це запрацює

За словами міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової, генерація е-Посвідчення в «Дії» без необхідності отримання паперового документа стане доступною в січні 2025 року.

Переваги нової системи

«Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше — бере на себе держава», — наголосила Наталія Калмикова.

Автоматизація виключає бюрократичні перепони та забезпечує швидке отримання всіх переваг статусу УБД.

Нагадаємо, що станом на початок листопада 2024 року, 33 753 жителі Полтавської області мають статус учасника бойових дій

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Автор: Руслана Горгола
Теги: УБД Дія Міністерство у справах ветеранів
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