Завтра на Полтавщині прогнозують ожеледицю
Сьогодні, 13:18
Переглядів: 0
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
Полтавський обласний гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та в першій половині дня 16 грудня на дорогах області очікується ожеледиця.
Рівень небезпеки: I (жовтий).
Рекомендації для водіїв та пішоходів:
- Водіям рекомендується дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів та зберігати дистанцію між транспортними засобами.
- Пішоходам слід бути обережними під час переходу доріг та використовувати зручне неслизьке взуття.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.