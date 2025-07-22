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Обмеження повноважень НАБУ і САП: як за цей законопроєкт голосували нардепи з Кременчука і району

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 741

У спільній заяві НАБУ і САП зазначено, що через ухвалення цього законопроєкт фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури»

22 липня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт № 12414, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і підпорядковує їх Офісу генпрокурора. За це проголосувало 263 народні депутати. 

Проти нього були 13 депутатів, ще 13 утрималися.

Як за цей законопроєкт голосували народні депутати з Кременчука та Кременчуцького району

На сайті Верховної Ради України оприлюднили список поіменного голосування за законопроєкт № 12414. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов (партія «За майбутнє») проголосував «За», своєю чергою нардеп, що представляє Кременчуцький район, Олексій Мовчан (партія «Слуга народу») був відсутній під час голосування.

Що відомо про законопроєкт № 12414

Законопроєкт № 12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану» передбачає зміни до досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану.

Втім резонансним він став через правки щодо НАБУ та САП.

Як заявили НАБУ і САП, законопроєкт передбачає, що:

  • Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
  • має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
  • може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
  • сам вирішує спори про підслідність;
  • самостійно підписує підозри топпосадовцям;
  • керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

Зазначено, що через ухвалення цього законопроєкт фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури». 

— Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована, — йдеться у повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд виніс вирок двом адвокатам та помічнику одного з них, яких визнали винними у спробі підкупу судді на Полтавщині. 

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Автор: Тетяна Криничка Фото: колаж: Артем Коваленко
Теги: САП НАБУ Верховна Рада законопроєкт Юрій Шаповалов Олексій Мовчан народний депутат
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