На Лубенщині автомобіль наїхав на дитину на самокаті: хлопчика госпіталізували

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 0

У селі Солониця водій легковика АЗЛК збив 9-річного хлопчика на самокаті. Дитину госпіталізовано. Поліція розпочала перевірку

23 липня близько 13.30 у селі Солониця Лубенської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав малолітній хлопчик. ДТП сталася на вулиці Академіка Павла Охріменка. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, водій легковика АЗЛК, 52-річний місцевий житель, зіткнувся із самокатом, яким керував 9-річний хлопчик. Унаслідок наїзду дитина отримала травми та була госпіталізована.

Слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішує питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обставини аварії встановлює поліція.