Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 148

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 24 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00:

  • Бажана, 2, 14, 17

  • Барвінкова, 1–68

  • Б.Урбанського, 15–34

  • Б.Чичибабіна, 1–67

  • Бузкова, 1–56

  • В.Баранова, 3–13

  • В.Кришталя, 1–95А

  • В.Симоненка, 1–112

  • В.Винниченка, 11/28–78

  • Газопровідна, 4–30

  • Г.Чайки, 1, 29

  • Гетьманська, 8, 43

  • Д.Галицького, 6–67

  • Експресівська, 1–80

  • І.Нагнібіди, 1–64

  • І.Сікорського, 1–57

  • Караванний, 35–53

  • Кармелюка, 2, 4

  • Кобзарська, 2–27/74

  • Козацька, 3–26/24

  • Комишанська, 2

  • Кропивницького, 1–66/2

  • М.Вовчка, 2–34

  • М.Грушевського, 3–7

  • М.Калачевського, 3–10

  • М.Міхновського, 1–57

  • Мрії, 8, 10

  • Н.Крюкової, 17

  • Новомиргородська, 2–52

  • О.Пчілки, 2А–23

  • О.Чайки, 1, 29

  • П-ка Коваленка, 4

  • П.Оксанченка, 1–69

  • Полтавський, 3–20А

  • Правди, 1А–19

  • просп. Лесі Українки, 96

  • просп. Полтавський, 13–275

  • Размислова, 2–16, 3–40

  • Ракетна, 1–27

  • Рокитнянська, 1–39

  • С.Кульчинського, 1/47–6

  • С.Наливайка, 2–18/27

  • Сосновська, 1/19–49

  • туп. Айвазовського, 1–21

  • Фізкультурний, 1

  • Чайковського, 1–95А

  • Я.Петруся, 3–130

  • Я.Петруся, 3–22

  • Яснополянський, 28А–47

  • вул. А.Ізюмова, 1А–46

  • вул. Горліс Горського, 3А

  • пров. А.Ізюмова, 3–14

  • пров. Г.Ашкаренка, 1–7/71

  • пров. Глобинський, 1/4–41А

  • пров. Дмитра Апостола, 1/25–12

  • пров. Газопровідний, 1–11

  • пров. Гурамішвілі, 2–8

  • пров. Ємельяненка, 3

  • пр. А.Ізюмова, 1–25.

З 5.30 до 18.00:

  • пр. Одеський, 2–36

  • пров. Дмитра Вишневецького, 1–20

  • пров. Одеський, 1–28

  • вул. Костянтина Острозького, 1–29

  • вул. Новобудівельна, 5–15.

З 8.00 до 17.00:

  • пр. Весняний, 7–12

  • просп. Лесі Українки, 1/14–13/17

  • просп. Лесі Українки, 41, 45, 47

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Барвінкова, 1–30

  • вул. Весняна, 3–19/5

  • вул. Володимира Великого, 50

  • вул. Гайдамацька, 21–44, 46–83

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92

  • вул. Громадянська, 56–61/32

  • вул. Данила Галицького, 6–67

  • вул. Деповська, 1–57

  • вул. Дербукова, 1–26

  • вул. Залізнична, 21–81

  • вул. Зарічна, 1/9–78/279, 6, 12, 16

  • вул. Зинаїди Тулуб, 24А

  • вул. Івана Котляревського, 1–30, 19/13

  • вул. Івана Піддубного, 1/3–17

  • вул. Івана Приходька, 26–89

  • вул. Космонавтів, 39/14–76/12А

  • вул. Костянтина Острозького, 1–29

  • вул. Капітана Корпана, 2–25/9

  • вул. Кагамлицька, 1/18–66

  • вул. Кооперативна, 109

  • вул. Кубанська, 1–18

  • вул. Лебедина, 55–104/19, 106

  • вул. Ліщинова, 4–8, 27, 29

  • вул. Миколи Кучми, 1/4–54

  • вул. Михайлівська, 3–13

  • вул. Ніни Строкатої, 1–15/7

  • вул. Олександра Білаша, 8А

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Пилипа Орлика, 1/24–6/21

  • вул. Подовжня, 3–17

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Редутна, 8, 27–48А

  • вул. Рокитнянська, 27С

  • вул. Садова, 4–16

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–195, 267–291

  • вул. Сергія Кульчинського, 1/47, 4, 6

  • вул. Соборна, 32/29

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Чорноморська, 15/10–66

  • вул. Чумацький Шлях, 1–20

  • вул. Чередницька, 30–79, 116А

  • вул. Юрія Липи, 41–68/39

  • вул. Юрія Руфа, 108–177/1

  • вул. Європейська, 60А

  • пров. 1-й Весняний, 3–13

  • пров. 2-й Весняний, 2–13

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289

  • пров. Веселий, 10

  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2

  • пров. Грузинський, 3–9/20

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Капітана Мехеди, 1–37/273

  • пров. Космонавтів, 1–9

  • пров. Миколи Пирогова, 1/13–8

  • пров. Міклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Олексія Бутовського, 4–51

  • пров. Пилипа Орлика, 4–11А, 7/28–38/10

  • пров. Петра Ракітіна, 3–8

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Робітничий, 3–27

  • пров. Сергія Петренка, 20–33

  • пров. Сивашський, 2В–30/4

  • пров. Сковороди, 2–8

  • пров. Столярний, 32, 43–57

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • пров. Токарний, 3–26/14

  • пров. Уласа Самчука, 17, 18–32

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Чорноморський, 4–17

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • туп. 1-й Деповський, 3–8

  • туп. 2-й Деповський, 3–7

  • туп. Космонавтів, 1, 2

  • туп. Пилипа Орлика, 3А

  • туп. Проточний, 5–38/32

  • туп. Сінний, 2–30.

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Богдана Хмельницького, 3

  • пров. Володимира Сосюри, 5, 7А

  • пров. Сумський, 3–12

  • пров. Черкаський, 3–16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19, 19А

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21

  • вул. Мане-Каца, 11

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1–14/16

  • вул. Садова, 4–16.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • пров. Веселий, 10

  • туп. Урожайний, 2

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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