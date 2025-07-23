Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 24 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
Бажана, 2, 14, 17
Барвінкова, 1–68
Б.Урбанського, 15–34
Б.Чичибабіна, 1–67
Бузкова, 1–56
В.Баранова, 3–13
В.Кришталя, 1–95А
В.Симоненка, 1–112
В.Винниченка, 11/28–78
Газопровідна, 4–30
Г.Чайки, 1, 29
Гетьманська, 8, 43
Д.Галицького, 6–67
Експресівська, 1–80
І.Нагнібіди, 1–64
І.Сікорського, 1–57
Караванний, 35–53
Кармелюка, 2, 4
Кобзарська, 2–27/74
Козацька, 3–26/24
Комишанська, 2
Кропивницького, 1–66/2
М.Вовчка, 2–34
М.Грушевського, 3–7
М.Калачевського, 3–10
М.Міхновського, 1–57
Мрії, 8, 10
Н.Крюкової, 17
Новомиргородська, 2–52
О.Пчілки, 2А–23
О.Чайки, 1, 29
П-ка Коваленка, 4
П.Оксанченка, 1–69
Полтавський, 3–20А
Правди, 1А–19
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
Размислова, 2–16, 3–40
Ракетна, 1–27
Рокитнянська, 1–39
С.Кульчинського, 1/47–6
С.Наливайка, 2–18/27
Сосновська, 1/19–49
туп. Айвазовського, 1–21
Фізкультурний, 1
Чайковського, 1–95А
Я.Петруся, 3–130
Я.Петруся, 3–22
Яснополянський, 28А–47
вул. А.Ізюмова, 1А–46
вул. Горліс Горського, 3А
пров. А.Ізюмова, 3–14
пров. Г.Ашкаренка, 1–7/71
пров. Глобинський, 1/4–41А
пров. Дмитра Апостола, 1/25–12
пров. Газопровідний, 1–11
пров. Гурамішвілі, 2–8
пров. Ємельяненка, 3
пр. А.Ізюмова, 1–25.
пр. Одеський, 2–36
пров. Дмитра Вишневецького, 1–20
пров. Одеський, 1–28
вул. Костянтина Острозького, 1–29
вул. Новобудівельна, 5–15.
пр. Весняний, 7–12
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
просп. Лесі Українки, 41, 45, 47
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Барвінкова, 1–30
вул. Весняна, 3–19/5
вул. Володимира Великого, 50
вул. Гайдамацька, 21–44, 46–83
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Данила Галицького, 6–67
вул. Деповська, 1–57
вул. Дербукова, 1–26
вул. Залізнична, 21–81
вул. Зарічна, 1/9–78/279, 6, 12, 16
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Івана Котляревського, 1–30, 19/13
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Івана Приходька, 26–89
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Костянтина Острозького, 1–29
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Кагамлицька, 1/18–66
вул. Кооперативна, 109
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–104/19, 106
вул. Ліщинова, 4–8, 27, 29
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Михайлівська, 3–13
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Перекопська, 40
вул. Пилипа Орлика, 1/24–6/21
вул. Подовжня, 3–17
вул. Приозерна, 3–7
вул. Редутна, 8, 27–48А
вул. Рокитнянська, 27С
вул. Садова, 4–16
вул. Сержанта Мельничука, 78–195, 267–291
вул. Сергія Кульчинського, 1/47, 4, 6
вул. Соборна, 32/29
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Чорноморська, 15/10–66
вул. Чумацький Шлях, 1–20
вул. Чередницька, 30–79, 116А
вул. Юрія Липи, 41–68/39
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
вул. Європейська, 60А
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 10
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Космонавтів, 1–9
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
пров. Олексія Бутовського, 4–51
пров. Пилипа Орлика, 4–11А, 7/28–38/10
пров. Петра Ракітіна, 3–8
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–27
пров. Сергія Петренка, 20–33
пров. Сивашський, 2В–30/4
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Уласа Самчука, 17, 18–32
пров. Чередницький, 4
пров. Чорноморський, 4–17
пров. Ювілейний, 3–23
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30.
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
пров. Сумський, 3–12
пров. Черкаський, 3–16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19, 19А
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Садова, 4–16.
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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