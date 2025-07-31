У Кременчуці ще у двох гуртожитках планують поселити переселенців

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

У Кременчуці ще у двох гуртожитках міська влада хоче поселити внутрішньо переміщених осіб. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 31 липня.

Відомо, що приміщення, у які хочуть поселити переселенців, знаходяться за адресами вул. Квітки Цісик, 36 та вул. Покровська, 24.

— Учора ми провели зустріч із військовою адміністрацією міста Часів Яр, у них велика громада теж в нашому місті. Теж просять допомогти їм житлом, — повідомив Малецький під час засідання виконкому.

Міський голова додав, що потрібно організувати співпрацю із жителями цих громад і надавати їм житло у цих приміщеннях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що частину гуртожитка на Квітки Цісик, 36 міська влада віддає компанії, співвласницею якої є донька ексмера Бабаєва.