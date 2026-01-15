Кременчук отримав від Литви автомобіль для водоканалу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 194

Кременчук 15 січня отримав автомобіль від литовського міста-побратима Алітус для комунального підприємства «Кременчукводоканал». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Транспорт використовуватимуть для підвозу пального до генераторів водоканалу, які забезпечують водопостачання під час відключень електроенергії.

Що відомо про співпрацю Кременчука та Алітуса, як міст-побратимів

Співпраця між Кременчуком та Алітусом розпочалася у 2016 році. За цей час налагодились зв’язки між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та Алітуським колегіумом, а також між Кременчуцьким ліцеєм № 4 та Алітуською гімназією.

Кременчук також отримував гуманітарну допомогу від литовського міста. У 2023 році у Кременчуці міська влада разом з делегацією Литовської Республіки відкрила вулицю Алітуську.