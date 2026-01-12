Микола Корецький
Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях поліція затримала чоловіка за збут наркотиків через «закладки»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 113

 

Поліцейські вилучили речові докази та телефон із координатами схованок

У місті Горішні Плавні поліція затримала чоловіка, підозрюваного у збуті наркотичних засобів через «закладки». Під час обшуку у нього вилучили наркотики та мобільний телефон із файлами, що містили координати схованок. За цими геолокаціями правоохоронці також виявили додаткові «закладки». Про це повідомляє прсслужба поліції Полтавщини. 

За словами начальника відділу поліції №2 Олександра Акіменка, слідчі встановили, що затриманий систематично розкладає наркотики у різних місцях для подальшого збуту. Всі вилучені речові докази направлено на експертне дослідження.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. 

Раніше ми писали про подружжя, яке судитимуть за вирощування та збут наркотиків.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: наркозлочин поліція наркотики
