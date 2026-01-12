У Горішніх Плавнях поліція затримала чоловіка за збут наркотиків через «закладки»

У місті Горішні Плавні поліція затримала чоловіка, підозрюваного у збуті наркотичних засобів через «закладки». Під час обшуку у нього вилучили наркотики та мобільний телефон із файлами, що містили координати схованок. За цими геолокаціями правоохоронці також виявили додаткові «закладки». Про це повідомляє прсслужба поліції Полтавщини.

За словами начальника відділу поліції №2 Олександра Акіменка, слідчі встановили, що затриманий систематично розкладає наркотики у різних місцях для подальшого збуту. Всі вилучені речові докази направлено на експертне дослідження.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

