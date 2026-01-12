Микола Корецький
Бізнес/Робота, Полтавщина

Торік 20 компаній з Полтавщини розпочали процедуру банкрутства

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 168

 

Упродовж 2025 року в Україні 780 компаній розпочали процедуру судового банкрутства. Серед них — 20 підприємств, зареєстрованих у Полтавській області

Упродовж 2025 року 20 компаній з Полтавської області розпочали процедуру судового банкрутства. Загалом по Україні таких випадків було 780, що становить близько 10% від усіх припинень бізнесу. Про це повідомляє «Опендатабот».

Переважна більшість компаній припиняє діяльність самостійно — без проходження процедури банкрутства. Найчастіше банкрутами ставали товариства з обмеженою відповідальністю — 84% від загальної кількості справ. Лише у поодиноких випадках бізнес намагався відновити платоспроможність через процедуру санації — таких прикладів було менш ніж 1%.

 

Найбільше банкрутств зафіксовано серед компаній, що працюють у сфері оптової торгівлі та сільського господарства. Також до переліку галузей із найбільшою кількістю банкрутів увійшли операції з нерухомістю, будівництво та роздрібна торгівля. Найбільша кількість таких справ традиційно припадає на Київ.

Нагадаємо, що в травні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про мораторій на банкрутство українських підприємств критичної інфраструктури.

Автор: Катерина Животовська
Теги: банкрутство бізнес
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

