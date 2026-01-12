Микола Корецький
Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці стартує безоплатна вакцинація дівчат проти ВПЛ

Сьогодні, 13:32

Щеплення робитимуть 12–13-річним дівчатам однією дозою вакцини «Гардасил 9»

Сьогодні у Кременчуці розпочинається безоплатна вакцинація дівчат проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Щеплення проводитимуть відповідно до оновленого Календаря профілактичних щеплень. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міської ради.

Вакцинація передбачає одну дозу для дівчат віком 12–13 років. Вона є гарантованою державою та повністю безоплатною.

Зазначено, вакцинація проти ВПЛ є одним з найефективніших способів профілактики раку шийки матки, а також інших онкологічних і неонкологічних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірус папіломи людини щороку спричиняє сотні тисяч випадків онкологічних хвороб у світі.

У 2026 році щеплення у Кременчуці проводитимуть вакциною «Гардасил 9» (виробник — Merck Sharp & Dohme, США). Вона формує захист від дев’яти типів ВПЛ, зокрема від високоонкогенних типів 16 та 18.

Щоб зробити щеплення, батькам або опікунам потрібно звернутися до педіатра, з яким укладена декларація.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні діє оновлений Календар профілактичних щеплень. Він передбачає обов’язкову вакцинацію проти 11 інфекцій. 

Автор: Телеграф
Теги: щеплення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
