З 2026 року в Україні змінюється календар щеплень: додають вакцинацію від ВПЛ

З 1 січня 2026 року в Україні почне діяти оновлений Календар профілактичних щеплень. Він передбачає обов’язкову вакцинацію проти 11 інфекцій. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби Полтавщини.

Найважливіша зміна — поява безоплатної вакцинації від вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12–13 років. Щеплення робитимуть сучасною 9-валентною вакциною один раз.

Також змінюється графік вакцинації проти гепатиту В. Її проводитимуть у 2–4–6–18 місяців комбінованими вакцинами, що одночасно захищають від кашлюку, дифтерії, правця та хіб-інфекції. За медичними показами щеплення можуть зробити і в пологовому — у перші дві доби життя.

Вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи (КПК) перенесли: тепер її робитимуть у 1 та 4 роки замість 1 та 6. Це дозволить раніше захистити дітей і зменшити ризик ускладнень.

Змінюється і термін щеплення проти туберкульозу. Вакцину вводитимуть на другу добу життя дитини — раніше це робили на 3–5 день.

Для щеплень проти поліомієліту повністю переходять на ІПВ (інактивовану вакцину — вакцина, яка містить «убитий» вірус поліомієліту.). Її робитимуть у 2–4–6–18 місяців і в 6 років.

Медики наголошують, що сімейні лікарі допоможуть скоригувати індивідуальні графіки вакцинації з урахуванням нових правил.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді епідемічний сезон 2024–2025 років пройшов без ускладнень. Медики зафіксували 33 439 випадків ГРВІ, що на 7,2% менше, ніж у попередньому сезоні. Дві третини серед хворих — діти до 17 років.