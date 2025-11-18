У Кременчуцькій громаді за епідсезон зареєстрували понад 30 тисяч випадків ГРВІ — міськрада

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 107

Упродовж сезону в місті циркулювали віруси грипу типу А і В

У Кременчуцькій громаді епідемічний сезон 2024–2025 років пройшов без ускладнень. Медики зафіксували 33 439 випадків ГРВІ, що на 7,2% менше, ніж у попередньому сезоні. Дві третини серед хворих — діти до 17 років. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Упродовж сезону в місті циркулювали віруси грипу типу А і В. Лікарі зареєстрували 616 випадків грипу та 968 випадків COVID-19.

Новий епідемічний сезон 2025–2026 років в Україні стартував 29 вересня. У Кременчуцькій громаді відтоді вже підтвердили 5206 випадків ГРВІ та 60 випадків коронавірусу. Як і торік, більшість хворих — діти.

Від початку сезону до інфекційних відділень госпіталізували 89 пацієнтів: 88 дітей і 1 дорослого. Серед них — 69 пацієнтів з ГРВІ та 20 з COVID-19, із яких 13 — діти.

За словами медиків, ситуація із захворюваністю залишається контрольованою: показники щодо ГРВІ, грипу й COVID-19 як за минулий, так і за поточний сезон нижчі за епідемічний поріг, розрахований для України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Кременчуцькому районі від COVID-19 померли двоє людей.