На Полтавщину завезли вакцину від грипу — ОВА

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 180

На сьогодні у Полтавській області рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції не перевищує базовий епідемічний поріг. Протягом тижня на ГРІ та COVID-19 захворіло 6147 осіб, що на 10% менше, ніж тижнем раніше. Серед них — 91 підтверджений випадок COVID-19, а також 3742 дитини. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Перцевий 29 жовтня.

Минулого тижня в Полтавській області зафіксували два летальні випадки від COVID-19 — у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.

Найвищі показники захворюваності спостерігаються в Нехворощанській, Новоселівській, Мартинівській, Хорольській, Сенчанській та Опішнянській громадах.

За попередній тиждень в області зробили 274 щеплення, а ще на Полтавщину завезли 900 доз вакцини від грипу, розповів Перцевий. Вакцинація розпочнеться за два тижні.

Крім того, лікарі зареєстрували такі екстрені повідомлення:

1 випадок сальмонельозу у Горішньоплавнівській громаді;

67 випадків гострих кишкових інфекцій — на 17 більше, ніж тижнем раніше;

10 випадків скарлатини;

70 випадків вітряної віспи (це значно вище за середній показник — 47 випадків);

6 випадків хвороби Лайма.

Нагадаємо, наразі в Кременчуці є вакцина проти COVID-19 фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними.