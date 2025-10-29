Олена Шуляк
Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщину завезли вакцину від грипу — ОВА

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 180

Вакцинація розпочнеться за два тижні

На сьогодні у Полтавській області рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції не перевищує базовий епідемічний поріг. Протягом тижня на ГРІ та COVID-19 захворіло 6147 осіб, що на 10% менше, ніж тижнем раніше. Серед них — 91 підтверджений випадок COVID-19, а також 3742 дитини. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Перцевий 29 жовтня.

Минулого тижня в Полтавській області зафіксували два летальні випадки від COVID-19 — у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.

Найвищі показники захворюваності спостерігаються в Нехворощанській, Новоселівській, Мартинівській, Хорольській, Сенчанській та Опішнянській громадах.

За попередній тиждень в області зробили 274 щеплення, а ще на Полтавщину завезли 900 доз вакцини від грипу, розповів Перцевий. Вакцинація розпочнеться за два тижні.

Крім того, лікарі зареєстрували такі екстрені повідомлення:

  • 1 випадок сальмонельозу у Горішньоплавнівській громаді;
  • 67 випадків гострих кишкових інфекцій — на 17 більше, ніж тижнем раніше;
  • 10 випадків скарлатини;
  • 70 випадків вітряної віспи (це значно вище за середній показник — 47 випадків);
  • 6 випадків хвороби Лайма.

Нагадаємо, наразі в Кременчуці є вакцина проти COVID-19 фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. 

Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: грип вакцинація ковід-19 ГРВІ
Вверх