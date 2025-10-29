На Полтавщину завезли вакцину від грипу — ОВА

На сьогодні у Полтавській області рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції не перевищує базовий епідемічний поріг. Протягом тижня на ГРІ та COVID-19 захворіло 6147 осіб, що на 10% менше, ніж тижнем раніше. Серед них — 91 підтверджений випадок COVID-19, а також 3742 дитини. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Перцевий 29 жовтня.
Минулого тижня в Полтавській області зафіксували два летальні випадки від COVID-19 — у Кременчуцькій та Горішньоплавнівській громадах.
Найвищі показники захворюваності спостерігаються в Нехворощанській, Новоселівській, Мартинівській, Хорольській, Сенчанській та Опішнянській громадах.
За попередній тиждень в області зробили 274 щеплення, а ще на Полтавщину завезли 900 доз вакцини від грипу, розповів Перцевий. Вакцинація розпочнеться за два тижні.
Крім того, лікарі зареєстрували такі екстрені повідомлення:
Нагадаємо, наразі в Кременчуці є вакцина проти COVID-19 фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.