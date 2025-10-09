Кременчук лідирує серед громад Полтавщини за кількістю щеплень від коронавірусної хвороби, грипу та інших гострих респіраторних інфекцій. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
За тиждень у Кременчуцькій громаді медики виконали 113 щеплень — найбільше серед семи громад, де тривала вакцинація. Відомо також, що у Полтаві зробили 48 щеплень, у Горішніх Плавнях — 58, у Хорольській громаді — 42. Також 12 людей вакцинували у Глобинській громаді, ще 11 — у Градизькій та 3 людини — у Козельщинській громадах.
Загалом по області зафіксували майже 300 щеплень.
Нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення від COVID-19 залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, у таких пунктах:
Нагадаємо, за попередній тиждень, із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року у місті зареєстрували 1136 випадків захворювань на ГРВІ, із них 29 — на COVID-19.
