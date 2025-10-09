Кременчуцька громада — у лідерах за кількістю щеплень від Covid-19

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 82

Кременчук лідирує серед громад Полтавщини за кількістю щеплень від коронавірусної хвороби, грипу та інших гострих респіраторних інфекцій. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За тиждень у Кременчуцькій громаді медики виконали 113 щеплень — найбільше серед семи громад, де тривала вакцинація. Відомо також, що у Полтаві зробили 48 щеплень, у Горішніх Плавнях — 58, у Хорольській громаді — 42. Також 12 людей вакцинували у Глобинській громаді, ще 11 — у Градизькій та 3 людини — у Козельщинській громадах.

Загалом по області зафіксували майже 300 щеплень.

Де можна вакцинуватися у Кременчуці

Нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення від COVID-19 залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, у таких пунктах:

з 09.00 до 17.00 за адресами: вул. Київська, 14, вул. Квітки Цісик, 1а, квартал 278, буд.13б, проспект. Лесі Українки, 80, проспект Лесі Українки, 15/8, вул. Олексія Древаля, 101;

з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9;

з 08.00 до 16.00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадаємо, за попередній тиждень, із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року у місті зареєстрували 1136 випадків захворювань на ГРВІ, із них 29 — на COVID-19.