У Кременчуці за тиждень зафіксували понад тисячу випадків ГРВІ, серед них — 29 COVID-19

Сьогодні, 15:31

У період із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року в Кременчуці зареєстровано 1136 випадків захворювань на ГРВІ, із них 29 — на COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Традиційно більшість хворих — діти, це 754 випадки. До інфекційного відділення госпіталізували 10 дітей із ГРВІ, дорослі лікуються амбулаторно. Коронавірус діагностували у 8 дітей, 6 з них госпіталізували до педіатричного центру ЛІЛ «Кременчуцька».

Серед дорослих зафіксовано 21 випадок COVID-19, чотирьох пацієнтів госпіталізували.

Випадків грипу минулого тижня не виявлено.

Смертей від COVID-19 у звітний період не зареєстровано. Кількість хворих залишається нижчою за епідемічний поріг, визначений для України.

Де можна зробити щеплення

Нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення від COVID-19 залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, у таких пунктах:

з 09.00 до 17.00 за адресами: вул. Київська, 14, вул. Квітки Цісик, 1а, квартал 278, буд.13б, проспект. Лесі Українки, 80, проспект Лесі Українки, 15/8, вул. Олексія Древаля, 101;

з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9;

з 08.00 до 16.00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадаємо, тижнем раніше, із 22 по 28 вересня, у Кременчуці кількість хворих була дещо меншою. На ГРВІ зареєстрували 1063 випадки захворюваності, серед них 26 — на Covid-19.