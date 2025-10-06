У період із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року в Кременчуці зареєстровано 1136 випадків захворювань на ГРВІ, із них 29 — на COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Традиційно більшість хворих — діти, це 754 випадки. До інфекційного відділення госпіталізували 10 дітей із ГРВІ, дорослі лікуються амбулаторно. Коронавірус діагностували у 8 дітей, 6 з них госпіталізували до педіатричного центру ЛІЛ «Кременчуцька».
Серед дорослих зафіксовано 21 випадок COVID-19, чотирьох пацієнтів госпіталізували.
Випадків грипу минулого тижня не виявлено.
Смертей від COVID-19 у звітний період не зареєстровано. Кількість хворих залишається нижчою за епідемічний поріг, визначений для України.
Нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення від COVID-19 залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, у таких пунктах:
Нагадаємо, тижнем раніше, із 22 по 28 вересня, у Кременчуці кількість хворих була дещо меншою. На ГРВІ зареєстрували 1063 випадки захворюваності, серед них 26 — на Covid-19.
