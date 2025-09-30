У Кременчуці спостерігається незначне зниження захворюваності на ГРВІ та Covid-19

У Кременчуці ситуація із захворюваністю на ГРВІ та Covid-19 стабільна, спостерігається незначне зниження кількості хворих. Про це на засіданні виконкому 30 вересня розповів очільник депаратменту охорони здоров’я Максим Середа.
— До епідпорогових показників лишається 6,6%. Тобто усе в межах сезонних коливань, — додає Середа.
За минулий тиждень, із 22 по 28 вересня, у Кременчуці зареєстрували 1063 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед них — 26 випадків Covid-19, зокрема і в трьох дітей. Такий показник дійсно дещо нижчий за попередній тиждень.
За даними медиків, усіх трьох дітей із коронавірусом госпіталізували до інфекційного відділення дитячої лікарні. Серед хворих на Covid-19 дорослих 11 пацієнтів також потребували госпіталізації.
Смертей від коронавірусу протягом тижня не зареєстровано. Також не виявлено жодного випадку грипу.
На ГРВІ традиційно найбільше хворіють діти. Їх 698 із 1063 зареєстрованих випадків. Дев’ятеро дітей із ускладненнями госпіталізовано до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька», дорослі лікуються амбулаторно.
Нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення від COVID-19 залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, у таких пунктах:
Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці підтвердили 41 випадок Covid-19.
