У Кременчуці за тиждень виявили 41 випадок COVID-19

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 265

Захворіли 19 дітей, 17 із них госпіталізували до інфекційного відділення дитячої лікарні

За тиждень, з 15 по 22 вересня, в Кременчуці зареєстрували 1246 випадків ГРВІ, серед них 826 дітей. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

У громаді зафіксували 41 випадок COVID-19. Захворіли 19 дітей, 17 із них госпіталізували до інфекційного відділення дитячої лікарні. Серед дорослих захворіли 22 людини, четверо потребували госпіталізації до інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька».

Минулого тижня госпіталізували 10 дітей із ГРВІ та одного дорослого. Випадків грипу та смертей від коронавірусу не зареєстрували.

У порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності на ГРВІ у місті залишається стабільним, йдеться у повідомленні.

Додамо, що станом на 15 вересня у Кременчуцькій громаді зафіксували смерть від COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.