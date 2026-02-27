У Полтаві під час ремонту сектору почесних поховань загиблих військовослужбовців переплатили понад 4 мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури України.

Відомо, що полтавські прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо директора місцевого товариства, якого підозрюють у привласненні понад 4 млн грн під час ремонту сектора почесних поховань на Затуринському кладовищі.

За даними слідства, у 2022 році міська влада визначила на кладовищі окрему ділянку для поховання загиблих військовослужбовців. Комунальне підприємство, яке відповідало за облаштування території, оголосило закупівлю на капітальний ремонт. Єдиним учасником тендеру стало місцеве товариство.

Слідчі вважають, що директор підрядної організації подав акти виконаних робіт із суттєво завищеними цінами. Йдеться про:

бетонне покриття;

гранітні плити та цоколі;

лампадки, лавки, прапори;

роботи з їх встановлення.

Начальник комунального підприємства, який мав перевірити документацію, погодив розрахунки без належної перевірки.

У 2023–2024 роках підрядник, за версією слідства, безпідставно отримав із бюджету понад 4 млн грн.

Окремо в суді розглядають справу щодо начальника комунального підприємства. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

