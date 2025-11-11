На Миргородщині 54-річний чоловік пошкодив декілька пам’ятників на кладовищі

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 203

Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину — наруги над могилами

У Миргородському районі стався акт вандалізму – на місцевому кладовищі пошкоджено декілька пам’ятників. Інформація про подію надійшла до відділення №3 (селище Велика Багачка) Миргородського районного відділу поліції 11 жовтня. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За даним фактом поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів. До розкриття злочину також долучився поліцейський офіцер Білоцерківської громади. Завдяки спільним зусиллям правоохоронці встановили особу правопорушника.

Ним виявився 54-річний місцевий житель. Попередньо поліцейські встановили, що фігурант на кладовищі в селі Рокита пошкодив щонайменше три могили.

За даним фактом слідчим підрозділом Миргородського районного відділу поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до 3-х років, або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.

Чоловікові вже повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у травні ми писали про дрібні крадіжки на Свіштовському кладовищі, які стали масовим явищем. У грудні минулого року на цвинтарі у Полтаві пошкодили 6 пам’ятників на могилах — поліція також швидко встановила особу зловмисника. Ми також писали, що у Полтаві невідомий пошкодив кілька пам'ятників та огорож на кладовищі.