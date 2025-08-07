На Полтавщині двоє посадовців незаконно добували корисні копалини: збитки сягнули понад 450 млн грн

Двоє керівників комунального підприємства на Лубенщині упродовж кількох років незаконно видобували воду з артезіанських свердловин: збитки сягнули майже пів мільярда гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, посадовці очолювали підприємство у різні періоди й без жодних дозволів на користування надрами чи водокористуванням видобули понад 300 тисяч кубометрів підземних вод з артезіанських свердловин.
Обом експосадовцям уже повідомили про підозру. Найближчим часом суд має обрати їм запобіжні заходи.
Судитимуть чоловіків за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Кременчуці перед судом постане ексдиректорка підприємства за незаконний видобуток питної води.
