Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двоє посадовців незаконно добували корисні копалини: збитки сягнули понад 450 млн грн

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 327

 

Без відповідних дозволів підозрювані викачали з артезіанських свердловин понад 300 тисяч кубів води

Двоє керівників комунального підприємства на Лубенщині упродовж кількох років незаконно видобували воду з артезіанських свердловин: збитки сягнули майже пів мільярда гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, посадовці очолювали підприємство у різні періоди й без жодних дозволів на користування надрами чи водокористуванням видобули понад 300 тисяч кубометрів підземних вод з артезіанських свердловин.

— Унаслідок протиправних дій фігурантів упродовж серпня 2021 — червня 2024 року державі спричинено збитки в сумі понад 450 мільйонів гривень, що підтверджено висновком судової експертизи, — коментує начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Обом експосадовцям уже повідомили про підозру. Найближчим часом суд має обрати їм запобіжні заходи.

 

Судитимуть чоловіків за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кременчуці перед судом постане ексдиректорка підприємства за незаконний видобуток питної води.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
