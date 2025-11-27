Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

Посадовці Полтавської міськради переплатили понад 5 млн грн під час закупівлі обладнання для військових — СБУ

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 137

 

Підозрюваним може загрожувати до 6 років ув’язнення

На Полтавщині фахівці Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили посадовців Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради, а також представника приватної компанії на розкраданні коштів, виділених для потреб Сил оборони. Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Полтавській області.

За даними слідства, це призвело до збитків бюджету міста на суму понад 5 мільйонів гривень.

Відомо, що у червні 2023 року департамент проводив закупівлю засобів зв’язку для українських військових. Договір уклали з приватною фірмою на понад 13,4 мільйонів гривень. Встановлено, що перед укладанням угоди посадовці провели так зване «дослідження ринку», після чого погодили закупівлю обладнання за ціною майже вдвічі вищою за реальну ринкову.

Також слідство встановило, що посадовці внесли неправдиві відомості до офіційних документів і підтвердили нібито отримання телекомунікаційного обладнання, хоча його фактично ще не було ввезено в Україну.

За результатами розслідування підозри повідомлено двом чинним посадовцям міськради, колишньому керівнику департаменту та екскерівнику компанії-постачальника. Їм інкримінують:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем за попередньою змовою групою осіб;

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ — службове підроблення за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває, фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, цьогоріч на Полтавщині взяли під варту колишнього очільника Депаратменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА Олександра Чалого, якого підозрюють у розкраданні 9 мільйонів гривень при переплаті на закупівлях.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: СБУ БЕБ переплата Полтавська міська рада
