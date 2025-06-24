Ексчиновника Полтавської ОВА взяли під варту за підозрою в розкраданні 9 мільйонів гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 418

На Полтавщині взяли під варту колишнього очільника Депаратменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облвійськадміністрації Олександра Чалого, якого підозрюють у розкраданні 9 мільйонів гривень. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Полтави від 18 червня.

У матеріалах справи зазначено, що у 2023 році підозрюваний організував схему закупівель техніки для цивільного захисту за завищеними цінами у змові з директорами кількох підприємств. Після укладення договорів частину коштів підприємці нібито повертали чиновнику готівкою.

Відомо, що упродовж червня-листопада 2023 року через підконтрольні підприємства закупили квадрокоптери, тепловізійні біноклі, радіостанції, човни та акумуляторні батареї. На це витратили понад 35,7 мільйона гривень. Експертиза встановила, що орієнтовна ринкова вартість цієї техніки становить 26,3 мільйона гривень, тобто держава зазнала понад 9 мільйонів гривень збитків.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 57 днів. Прокуратура клопотала про встановлення застави у 9,4 мільйона гривень, що співставно із сумою завданих державі збитків. Проте суд визначив розмір застави у межах 200 неоподаткованих мінімумів, що становить 605 тисяч 600 гривень.

Зауважимо, що Олександр Чалий очолював Депаратмент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА із квітня 2023 року. Нині Департамент очолює Світлана Лоскот.

Нагадаємо, про те, що Олександра Чалого підозрюють у розкраданні стало відомо минулого тижня.

Також нещодавно у Полтаві затримали директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації Сергія Олейнікова та одного з його заступників. Їх підозрюють в отриманні хабаря.