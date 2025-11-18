У Полтаві автівка збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 140

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 18 листопада, близько 17.00 у Полтаві на вулиці 23-го вересня. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda, під керуванням 33-річного водія, здійснив наїзд на 11-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Медики доставили дитину до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Причини та обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, 2 листопада у Кременчуці під колеса автомобіля потрапив пішохід. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.