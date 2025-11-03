У Кременчуці під колеса автомобіля потрапив пішохід — поліція

Учора, 2 листопада, близько 18.30 на вулиці Залізничній у Кременчуці сталася дорожньо-трансопртна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Daewoo, за кермом якого був 49-річний водій, збив 41-річного пішохода.

Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Нині правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Поліція встановлює причини та обставини події.

