У Карлівці під колесами автомобіля постраждала пішохідка — поліція

Учора, 31 жовтня, близько 15.40 у Карлівці на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Skoda Fabia під керуванням 60-річного водія збив 38-річну пішоходку.

Постраждалу з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Наразі слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження. Поліція встановлює всі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

