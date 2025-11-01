На Полтавщині 19-річний юнак загинув від ураження струмом, піднявшись на вагон потяга

Учора, 31 жовтня, близько 19.30 у селі Білики на Полтавщині загинув 19-річний юнак внаслідок удару струмом. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, хлопець піднявся на верх одного з вагонів потяга, де потрапив під дію високовольтної напруги. Унаслідок ураження електричним струмом він отримав несумісні з життям травми і загинув на місці події.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Обставини та причини трагедії нині з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, влітку на одному з підприємств Кременчука струмом вбило 68-річного чоловіка.