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На одному з підприємств Кременчука смертельно вразило струмом 68-річного чоловіка

Вчора, 21:03 Переглядів: 336

 

На місце приїхали рятувальники та медики, але врятувати чоловіка не вдалося

Сьогодні близько 13.40 до відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції (Крюківський район) надійшло повідомлення про смертельне травмування чоловіка на одному із підприємств міста. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Отримавши повідомлення, на місце прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. За попередньою інформацією, 68-річного чоловіка вразило струмом. Врятувати йому життя не вдалося.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 271 (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовуються.

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Автор: Віктор Крук
Теги: удар струмом Кременчук підприємство помер
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