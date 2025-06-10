На одному з підприємств Кременчука смертельно вразило струмом 68-річного чоловіка

Вчора, 21:03 Переглядів: 336

Сьогодні близько 13.40 до відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції (Крюківський район) надійшло повідомлення про смертельне травмування чоловіка на одному із підприємств міста. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Отримавши повідомлення, на місце прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. За попередньою інформацією, 68-річного чоловіка вразило струмом. Врятувати йому життя не вдалося.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 271 (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовуються.