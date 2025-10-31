У Полтаві вантажівка збила жінку: поліція з’ясовує обставини ДТП

Учора, 30 жовтня, близько 9.20 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 56-річний водій вантажного автомобіля «КРАЗ», рухаючись заднім ходом, збив 54-річну пішоходку.
Постраждалу з травмами доставили до медичного закладу.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Поліція з’ясовує всі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, днями у Кременчуці вантажівка збила велосипедиста — чоловіка госпіталізували.
