У Кременчуці вантажівка збила велосипедиста — чоловіка госпіталізували

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 91

Аварія сталася на перехресті вулиці Василя Стуса та провулку Автобусного

30 жовтня близько 12.30 на перехресті вулиці Василя Стуса та провулку Автобусного у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав велосипедист. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, вантажівка «КамАЗ» під керуванням 57-річного водія зіткнулася з велосипедом, яким їхав 75-річний кременчуківець. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Поліція вирішує питання щодо початку провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, учора на Молодіжному легковик збив 11-річну пішоходку.