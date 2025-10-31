У Кременчуці вантажівка збила велосипедиста — чоловіка госпіталізували

30 жовтня близько 12.30 на перехресті вулиці Василя Стуса та провулку Автобусного у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав велосипедист. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, вантажівка «КамАЗ» під керуванням 57-річного водія зіткнулася з велосипедом, яким їхав 75-річний кременчуківець. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Поліція вирішує питання щодо початку провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Обставини події з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, учора на Молодіжному легковик збив 11-річну пішоходку.
